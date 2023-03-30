網頁遊戲行銷台灣 點擊喔熊喝珍奶邊飽覽美景

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（中央社記者余曉涵台北30日電）交通部觀光局推出台灣國民飲料珍珠奶茶為主題的網頁遊戲「BUBBLE TEA爭奪戰」，玩家在遊戲中可從背景欣賞到台灣燈會、平溪天燈等景點照片外，最高點擊數國家中的玩家還能免費喝珍奶。

交通部觀光局今天發布新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間全球掀起點擊啵啵貓（Popcat）網頁遊戲熱潮，是以國家隊總點擊數來計分，帶動各國網友積極參與爭取排名。

觀光局說，近期也推出以台灣國民飲料—珍珠奶茶為主題的「BUBBLE TEA爭奪戰」，透過桌機、手機或平板開啟網頁，點擊畫面加快「喔熊」組長喝光珍奶的速度，玩法簡單。

觀光局表示，個人點擊20下即可參加抽獎，並將從總點擊數最高的國家中抽出500名幸運兒，憑序號至當地合作店家兌換「免費珍珠奶茶」，背景畫面則以每15秒速度由台灣燈會、平溪天燈、野柳、蘭嶼、淡蘭古道、芝蘭平台、南湖中央尖山及台北101等台灣知名活動或景點地標等照片輪替，讓玩家同步悠遊台灣美景。

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另外，觀光局也以小籠包、雞排、臭豆腐、牛肉麵、鳳梨酥、珍珠奶茶等6種代表台灣味小吃，開發IG美食濾鏡軟體Taiwan Yummy Tour，玩家只要張開嘴接住螢幕上方落下的美味小吃即可得分。

觀光局說，為積極拓展新南向市場，也推出「Taiker Challenge台客搖接力賽」活動，邀請來自馬來西亞網紅3P（Caven、Danny & Kevin），利用時下流行的社群平台Instagram REELS短影音功能，錄製創意台客電音舞步短片，並Tag（標註）其他KOL（關鍵意見領袖）一起PK，同時透過社群力量號召粉絲接力拍攝，玩出不一樣的電音三太子台客舞，讓台灣特有「台客」文化擴散發酵，吸引東南亞國家年輕族群對台灣的關注與來台意願。（編輯：陳政偉）1120330