非常音樂家樂團成立 助自閉兒找到舞台發揮天賦

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王榮堅（後）、莊天岳和丁唯諺3名患有自閉症的「星兒」組成「非常音樂家樂團」，30日在台北中油國光廳舉辦首場音樂會，並與長笛演奏家華姵（前）等人共同演出。中央社記者曾以寧攝 112年3月30日

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（中央社記者曾以寧台北30日電）3名患有自閉症的「星兒」組成「非常音樂家樂團」，今天舉辦首場音樂會，盼讓更多具有音樂天賦的星兒有工作、固定場地團練，並有穩定演出機會，在舞台發光發熱。

由王榮堅擔任首席音樂家，與莊天岳和丁唯諺組成的「非常音樂家樂團」今天在中油國光廳舉辦首場音樂會。活動由台北市南鷹扶輪社主辦、中華民國自閉症基金會協辦，並有古典吉他演奏家劉士堉、長笛演奏家華姵、冷到爆非洲鼓團等共同演出。

王榮堅的媽媽在彩排記者會上表示，成立樂團，是希望喚醒社會大眾關注自閉症孩童議題，幫助這些有天賦的星兒，有練習音樂的場所，找到適合的師資和可發揮的舞台，讓星兒不再只是社會弱勢，而是能用自己的一技之長在社會上立足。

莊天岳的媽媽分享，患有輕度自閉症的莊天岳從7歲開始學琴，一直都很認真努力，被老師責備也沒有怨言，卻到現在42歲了都還沒有工作，平常只能宅在家裡。音樂是他與人溝通的橋梁，也是獲得掌聲、建立自信的機會，盼透過樂團的成立，讓這些有缺陷但很努力的星兒能有份工作，也有機會展現才華。

與王榮堅合作演奏「卡門幻想曲」的華姵說，卡門幻想曲難度很高，但王榮堅有著很敏銳的音樂「天線」，有時不需要看譜，只靠聽覺、感受每個音符，就能在練習中一次又一次的進步，兩人默契也越來越好。

樂團新聞資料指出，韓劇「非常律師禹英禑」故事女主角是一名天才自閉症律師，有很多被稱為「星兒」的自閉症患者，也和她一樣具有特殊天分，如敏銳的音感和絕佳的演奏技術等；非常音樂家樂團未來將有經紀人安排公開演出，演出收入用於支持組織營運，盼網羅更多有天分也有熱情的星兒音樂家，一起實踐夢想。（編輯：陳政偉）1120330