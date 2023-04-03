更多編輯台推薦新聞：
影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有
運動

影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊
生活

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP
產經

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物
國際

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

連假好天氣出遊趣 中部景點及麗寶樂園湧人潮

2023/4/3 15:15（4/3 16:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
清明兒童連假，台中市后里區麗寶樂園渡假區推出入園優惠，3日一早就吸引許多民眾排隊進場。（麗寶樂園提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年4月3日
清明兒童連假，台中市后里區麗寶樂園渡假區推出入園優惠，3日一早就吸引許多民眾排隊進場。（麗寶樂園提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年4月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中3日電）清明兒童連假，許多人趁著好天氣出遊，台中市麗寶樂園渡假區今天一早吸引許多民眾排隊進場，人龍綿延逾300公尺，和平山區的武陵農場遊客也大增，民眾連假搶出遊。

清明連假邁入第3天，中部一早天氣晴朗，因應連假旅遊潮，麗寶樂園渡假區祭出12歲以下只要新台幣99元的優惠，吸引不少家庭一早排隊購票入園，上午不到9時30分，入場人龍綿延已逾300公尺。

麗寶樂園透過文字稿指出，樂園全新推出「小丑派對秀」小朋友能上台與小丑玩遊戲，充滿互動的表演廣受親子家庭喜愛；麗寶福容大飯店還有LINE FRIENDS 主題房，包括「糖果樂園」、「童話森林」等場景，在兒童節連假期間訂房率都提高3成以上。

高雄來的鄭小姐說，今天揪了10個家庭、30多個人一起來樂園，不少小朋友可使用12歲以下99元優惠，省了近萬元，非常划算；一早就搶先卡位排到隊伍最前面的葉先生表示，專程為了麗寶斷軌雲霄飛車「搶救地心」而來，因為上個月來玩，巧遇設施年度保養，這次預計要坐好坐滿，好好享受假期。

武陵農場截至下午1時許，也有1240人次進場，東勢林場今天約有1000多人入場。

許多民眾趁著連假出遊，高公局統計，今天上午11時，國道1號北向彰化交流道路段及台中至大雅路段車多，行車秩序尚良好。（編輯：陳仁華）1120403

#麗寶樂園
#武陵農場
#麗寶
清明
清明連假澎湖海空交通滿載 各景點遊客如織清明連假第3天 高市國道湧車潮市區下午達高峰
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族