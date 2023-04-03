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清明連假澎湖海空交通滿載 各景點遊客如織

2023/4/3 16:30（4/3 17:24 更新）
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清明連假第3天，遊客3日持續湧入澎湖，各景點到處可見參觀人潮，也有旅客陸續返台。中央社 112年4月3日
清明連假第3天，遊客3日持續湧入澎湖，各景點到處可見參觀人潮，也有旅客陸續返台。中央社 112年4月3日
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（中央社澎湖縣3日電）清明連假第3天，遊客持續湧入澎湖，各景點到處都是人擠人。海空交通4天載送逾4萬人次至澎湖，等於超過一半常住人口數，觀光旅遊業開紅盤。

根據馬公航空站統計，3月31日至4月2日，澎湖機場入境旅客有1萬8129人次，今天有5835人次，除台北航線尚有空位外，各航線幾乎是班班客滿，4天累計達2萬3964人次。

海運方面，除了高馬航線「台華輪」的定期航線外，滿天星與百麗等海運公司的滿天星、太吉之星和雲豹及藍鵲等9艘交通船全數開航，4天來共載運2萬多人次。

清明5天連假，今天邁入第3天，旅遊人潮仍持續湧入澎湖，北寮摩西分海、大菓葉玄武岩、馬公風櫃洞、白沙通樑古榕與跨海大橋等景點，以及望安和七美等離島景點，到處可見參觀人潮，不過也有旅客陸續返台。（編輯：謝雅竹）1120403

清明連假，遊客湧入澎湖，在海運方面，除了高馬航線台華輪的定期航線外，滿天星與百麗等海運公司的滿天星、太吉之星和雲豹及藍鵲等9艘交通船全數開航。中央社 112年4月3日
清明連假，遊客湧入澎湖，在海運方面，除了高馬航線台華輪的定期航線外，滿天星與百麗等海運公司的滿天星、太吉之星和雲豹及藍鵲等9艘交通船全數開航。中央社 112年4月3日
清明連假，遊客湧入澎湖，西嶼鄉大菓葉柱狀玄武岩出現人潮。中央社 112年4月3日
清明連假，遊客湧入澎湖，西嶼鄉大菓葉柱狀玄武岩出現人潮。中央社 112年4月3日
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