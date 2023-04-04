背風側累積污染物 中彰雲嘉空氣品質亮橘燈

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（中央社記者張雄風台北4日電）環保署表示，今天環境風場為東南風，根據空氣品質監測網，截至上午11時已17測站空氣品質達橘色提醒等級，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5），多集中在台中至雲林、嘉義一帶。

中央氣象局長鄭明典今天在臉書提醒，今天東風轉東南風，東半部雲量多，西半部感覺有點悶熱。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網，今天環境風場為東南風，南部擴散條件普通，雲嘉南以北位於下風處，清晨至上午污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

截至上午11時，全台共17測站空氣品質達橘色提醒等級，大多在台中至雲林、嘉義一帶，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

環保署表示，竹苗、雲嘉南、高屏局部地區空氣品質短時間可能達橘色提醒等級；中部為橘色提醒等級，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

環保署提醒，6日白天之前環境風場為東南風至南風，中部以北位於下風處，污染物易累積，清明連假期間各地有祭祖活動，須留意短時間濃度易上升，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

環保署說，6日晚起至8日鋒面通過及東北季風影響，各地降雨機會提升，9日環境風場轉為東北東風，中南部位於下風處，稍易累積污染物。（編輯：唐聲揚）1120404