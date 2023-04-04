高市幼兒專責醫師計畫 加入比例近3成

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（中央社記者林巧璉高雄4日電）為提高兒童初級照護醫療品質，高市衛生局推動幼兒專責醫師制度計畫。目前未滿3歲幼兒中，有1萬5000多名幼兒加入計畫，比例近3成；期許「高雄囡仔」都受到專責醫師陪伴守護。

加入計畫的陳媽媽分享，陳小妹快2歲，都不太講話，頂多只發出單字，看到人也不會開口打招呼，身邊親友說「大雞慢啼」而已；也有人提醒不盡早尋求諮詢，以後恐難處理。這讓她十分擔憂但又不知該如何是好。

在加入幼兒專責醫師制度計畫，經醫療團隊介入、協助找到資源，以及教導家長如何給予語言上刺激，增加開發語言能力，孩子在醫療院所追蹤觀察一段時間後，已進步到會開口說話、打招呼，大幅降低家長煩惱與擔憂。

高雄市政府衛生局今天新聞稿表示，自民國110年起配合衛生福利部共同推動幼兒專責醫師制度計畫，透過專業幼兒專責醫師，結合公衛和社政體系，整合幼兒預防保健與健康促進，讓寶寶從出生那一刻起都能得到最佳健康照護。

這項計畫是以幼兒為中心的健康照護，家有未滿3歲寶貝可到高市合約醫療院所申請加入計畫。目前高雄市有89家醫療院所、159位兒科醫師或家醫科醫師提供幼兒專責醫師計畫服務。

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孩子加入計畫後由合約專責醫師長期專注孩子各項發展，透過專責醫師及其院所醫護團隊主動關懷與追蹤，協助家長完成孩子所需各項預防接種、膽道閉鎖篩檢、牙齒塗氟及相關治療需求轉介等。

醫師可視小孩身體狀況及家長照顧需求情況，進行到宅居家訪視服務，服務包含檢視居住環境、親子關係或營養攝取是否影響孩子成長，給予家長相對應衛教及照護上專業協助。（編輯：孫承武）1120404