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蘇花路廊北上車流湧入 預估晚間8時後趨緩

2023/4/4 16:34（4/4 16:46 更新）
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清明連假4日邁入第4天，蘇花路廊北上車流增多，花蓮崇德管制站實施雙線車道單線輪流放行，公路總局預估，車多狀況晚間8時後才會趨緩。中央社記者張祈攝 112年4月4日
清明連假4日邁入第4天，蘇花路廊北上車流增多，花蓮崇德管制站實施雙線車道單線輪流放行，公路總局預估，車多狀況晚間8時後才會趨緩。中央社記者張祈攝 112年4月4日
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（中央社記者張祈花蓮縣4日電）清明連假今天邁入第4天，蘇花路廊北上車流增多，花蓮警方上午11時30分在崇德管制站實施雙線車道單線輪流放行，回堵約1公里，公路總局預估，車多狀況將維持至晚間8時才會紓緩。

花蓮警分局交通組長吳俊義今天接受中央社記者採訪指出，今天上午11時許北上車流湧現，立即派員在蘇花路廊前的崇德管制站實施雙線車道單線輪流放行，避免大量車流湧入蘇花公路。

吳俊義指出，因北上車道實施雙線車道輪流放行，車輛從崇德管制站起回堵約1公里，車輛通過管制站後，花蓮路段都能維持約時速40公里。

公路總局第四區養護工程處金岳工務段長兼交控中心主任張芯瑋告訴中央社記者，蘇花路廊今天截至下午3時北上車流量為9100輛，車流高峰預計到晚間8時後趨緩。

公路總局預估今天北上車流量近1.6萬輛，沿線易壅塞路段包含蘇花改東澳端至新澳隧道、南澳市區、觀音谷風隧道、蘇花改和平端至中仁隧道北口、仁水隧道、崇德路段等。（編輯：黃世雅）1120404

清明連假4日邁入第4天，蘇花路廊北上車流增多，花蓮崇德管制站實施雙線車道單線輪流放行，車輛回堵約1公里。中央社記者張祈攝 112年4月4日
清明連假4日邁入第4天，蘇花路廊北上車流增多，花蓮崇德管制站實施雙線車道單線輪流放行，車輛回堵約1公里。中央社記者張祈攝 112年4月4日
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