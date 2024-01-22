高鐵第二檢修廠動土 列車維修能量提升逾2成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北22日電）台灣高鐵公司採購12組新世代列車，2026年起陸續運抵台灣。台灣高鐵也規劃於左營基地新建「第二車輛檢修廠」，今天動土，列車維修能量將提升超過2成。

台灣高鐵發布新聞稿，「第二車輛檢修廠」工程經費約新台幣51億元，預計工期43個月，完工後，高鐵列車維修能量上限將從現行約38組提升至47組，最大駐車組數則由現行44組擴增至50組，不僅同步滿足未來車隊規模擴增所增加的維修及駐車需求，更能提供旅客更加安全、優質的旅運服務。

台灣高鐵說，「第二車輛檢修廠」全長350公尺、寬42.1公尺、高度24公尺，總面積達2.4萬平方公尺，配置有6股檢修軌，廠區依據2023年最新頒布的耐震技術規範並採用鋼結構系統設計。

台灣高鐵說，檢修廠建置完成後除可增加列車駐車空間外，並可執行未來全車隊列車所需的日檢、月檢與車輛清洗作業，也是台灣高鐵第一個擁有綠建築認證的基地。

台灣高鐵於去年5月，與日立東芝聯盟（HTSC）簽訂新世代列車組採購契約，共計採購12組（144節車廂）新世代列車，採購金額約1240.91億日圓（約新台幣285億元）。

台灣高鐵新世代列車是參考日本新幹線最新N700S車種所提出的列車，將有效提升運能，提供旅客更舒適的旅運服務，預計2026年起陸續運抵台灣、2027年開始投入營運服務。（編輯：張雅淨）1130122