家庭教育研習 性騷擾防治、網路成癮成重點

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（中央社記者陳至中台北24日電）教育部近期在雲林舉辦家庭教育研習，性騷擾防治、網路成癮等議題被列為重點，並納入親子共學、戶外教育等，加強親師溝通，促進家庭參與學校教育。

教育部今天發布新聞稿，台灣在高齡、少子女化的人口趨勢下，婚姻和家庭型態出現轉變，家長要兼顧工作和照顧孩子，或者祖父母協助帶孩子，都會對學生的身心發展及學習產生影響。

教育部近期委託雲林特教學校舉辦「高級中等以下學校教師家庭教育知能研習」，邀請各縣市教育工作者和民間團體代表，互相學習和交流。其中近年出現的「Me Too運動」與性騷擾防治成為重點議題之一；而青少年的網路成癮，也是家庭教育要面對的棘手問題。

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在研習中，台東女中代表分享家庭教育的推動實務經驗，透過親師溝通及親職互動講座，讓家長和學生共同探討，如何在學校中促進家庭參與。期盼建立以學生為核心、學校為範圍、家庭為支持的支持體系。

另外，教育部「戶外教育推動會」會議決議，於112學年度起將家庭教育納入親子共學、走出戶外等議題，鼓勵家長在百忙中，參與孩子的教育和成長，並能及時獲得諮商與輔導支持，讓台灣的下一代有更健康的成長環境。（編輯：李亨山）1130124