中油：汽油29日起調漲1角 柴油降2角

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（中央社記者張璦台北28日電）國際油價上漲，台灣中油今天指出，持續以亞鄰最低價、平穩機制運作，協助穩定國內油價，29日凌晨零時起，汽油價格調漲新台幣0.1元、柴油調降0.2元；其中，發油量最大的95無鉛汽油，調整後每公升價格為30.5元。

調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升27.5元。

台灣中油表示，受中東地緣情勢趨緊繃，及美國北達科他州原油產量因冬季風暴而下降影響，導致國際油價上漲；浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價上漲2.14美元，新台幣兌美元匯率升值0.112元，國內油價依公式計算漲幅為1.89%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.7元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收1.4元及1.7元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元。

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台灣中油指出，因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收1.6元及1.9元，國內汽油實際每公升價格調漲0.1元、柴油調降0.2元。

台灣中油表示，依油價公式及政府調降貨物稅，調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的1.6元及1.9元均由台灣中油吸收，累計民國112年至12月底止，共吸收約169.19億元。（編輯：蘇志宗）1130128