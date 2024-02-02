海外遊子家眷齊出力 台灣味飄香布魯塞爾旅展

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（中央社記者田習如布魯塞爾1日專電）布魯塞爾國際觀光旅展今起開幕，台灣館再度吸引人潮排隊品嚐小吃美食，檯前幕後有著一群台灣遊子、愛台家眷出力相挺的動人身影，甚至能克服食材難題做出道地台灣味。

縷縷白煙從堆滿刈包的透明蒸籠裡冒出，長壽龜造型的米糕口裡銜著一枚歐元討喜，還有鹽酥雞炸鍋掀開時的滋滋作響和濃烈香氣…「光是香味我就很有信心會吸引很多民眾靠近我們這邊」，駐歐盟兼駐比利時代表李淳在現場興奮的告訴中央社記者。

每年2月初，布魯塞爾博覽會場（Brussels Expo）占滿了各國觀光機構和大型旅行社的攤位，台灣館空間雖小，卻總能留住人潮，靠的就是美食魔力。李淳說，台灣的軟實力不只在人，還有很多可以呈現，許多台灣稀鬆平常的事物和食物對歐洲人來說都很有趣。

歐洲旅客向來占台灣觀光客比重低，但李淳指出，這兩年歐洲來台人數明顯增加，雖然總數仍無法與日本、東南亞相比，但成長率應數一數二。主要原因是印太地區在歐洲新聞曝光度增加，尤其台灣議題受到凸顯，從國家領導人到半導體都被談論，讓歐洲人想看看台灣是什麼樣子。

「而且台灣本來就是很好玩的地方」，李淳說，台灣自然、人文都與歐洲很不同，例如短時間就能到達高山大海。今年旅展便以「台灣海洋世界」概念設計展場，用小卷、海草、小琉球海龜等裝飾點綴。

至於讓台灣館熱鬧起來的吃喝玩樂活動，靠的是一群來自比利時各地的台僑台眷和留學生各自貢獻所長。

許淑惠（左1）擅長各式台灣小吃，她與小女兒許妤安（中）等一家4口連年都在布魯塞爾旅展為台灣館出力；比利時觀光勝地「巧克力博物館」精品巧克力師許月慈（右1）請假來會場巧手展現台灣甜食。中央社記者田習如布魯塞爾攝 113年2月2日

家鄉在新竹的許淑惠，一家四口來自安特衛普，幾乎每年都全家總動員來旅展幫忙。她的外籍丈夫和在台北出生的兩個女兒許亞禾、許妤安忙著在展場介紹台灣景點、發送小吃，她則是這些台式美味的大廚，樣樣都難不倒她。

例如今年她做了刈包、肉湯包和鹽酥雞，大型的中式超市找不到理想材料，還要到泰國超市才買得到接近台灣口味的香菜和九層塔。

許淑惠說，「因為太愛台灣了，只要說一聲，有我們能做的就會來（幫忙）」。問她家人喜歡哪些台灣食物，只見父女們如數家珍說出鐵板麵、油飯、蚵仔煎、臭豆腐…。

布魯塞爾「巧克力博物館」（Choco Story Museum）的精品巧克力師許月慈也在旅展貢獻心力，負責展現台灣甜食。今年她準備了小琉球麻花捲和甜米糕，都是最能代表台灣的傳統食物，但像桂圓難以在比利時取得，她就變通以葡萄乾和枸杞來代替，一樣美味。

許月慈說她「想為台灣盡一份力，正好又有甜點師的執照，當然就義不容辭」向博物館請假，而吸睛的長壽龜米糕則是她在下班後花了兩個晚上才做出。

從魯汶來的洪嘉億，平常在歐洲半導體研發重鎮imec工作，下班後搖身一變成為台式珍奶店老闆，與太太一起經營了5年。他帶來店裡的招牌珍奶在台灣館發送，在中資、歐資也切入，方興未艾的珍奶市場裡，他以材料來自台灣、只用鮮奶和真實茶葉製作的道地台味取勝。

還有布魯塞爾皇家音樂學院學生方宣惠、宋易修在現場演出。兩人都主修爵士樂，方宣惠特別選唱鄧雨賢的「望春風」、李泰祥的「橄欖樹」，她說「聽了會讓我想到台灣」。（編輯：高照芬）1130201