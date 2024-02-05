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台鐵建置自動倉儲系統效能過低 審計部查核後改善

2024/2/5 18:01
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（中央社記者陳俊華台北5日電）審計部今天說，台鐵為提升儲運效能，建置材料自動倉儲系統，但查核發現，該系統與材料管理系統無法同步交換資訊，嚴重影響材料管理效能；台鐵已研議改善方案，在民國112年完成系統介接。

據審計部最新公告指出，交通部台灣鐵路管理局（113年1月1日已改制為國營台灣鐵路股份有限公司）為提高車輛維修保養效率，在民國100年到101年間，規劃在富岡基地，建置後勤支援管理系統（舊MMIS系統）。

審計部說，台鐵盼先透過舊MMIS系統取代材料管理系統（PA系統），再將材料自動倉儲系統（ASRS系統）與舊MMIS系統介接，以建構ASRS系統材料基本資料，達到自動及電腦化儲運的效能。

但審計部交通建設審計處在111年10月查核發現，台鐵局ASRS系統從103年間啟用後，新購進材料無法透過輸入材料編號方式，在ASRS系統自動匯入材料基本資料，且舊MMIS系統建置進度落後，也未能取代PA系統與ASRS系統介接。

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審計部說，這嚴重影響材料管理效能，導致未能達成材料資料自動交換的目標，台鐵局也未積極督促廠商改善，因此在112年4月函請交通部查明、妥適處理。

審計部表示，經追蹤改善情形，台鐵已研議改善方案，在112年間完成ASRS伺服器更換及與PA系統介接，使ASRS系統具自動匯入PA系統材料基本檔的資料交換功能，達成材料自動化倉儲管理的建置目標。（編輯：林興盟）1130205

#台鐵局
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