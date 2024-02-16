清明連假離島班機 2/19上午9時起開放訂位

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）交通部民航局今天表示，民國113年清明節連假離島管制航線班機，19日上午9時開放訂位。

民航局發布新聞稿指出，今年清明節假期從4月4日至4月7日有4天連假，4月3日至4月8日為航空疏運期，澎湖、金門、馬祖3離島管制航線將提供1266架次，共計11萬3226個座位數，自2月19日上午9時起開放訂位。

在各離島航線運能提供方面，民航局統計，澎湖航線664架次、5萬5810個座位數；金門航線448架次、4萬6906個座位數；馬祖航線154架次、1萬510個座位數。民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

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民航局提醒旅客，今年清明節連假，尖峰時段4月3日至4月5日台灣出發往離島方向，以及4月6日至4月8日離島出發回台灣方向的機票，都會加註「限當日當班次」及「逾期作廢」的使用限制，使有限空運資源獲得更有效利用。

民航局指出，旅客若因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。（編輯：戴光育）1130216