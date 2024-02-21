清大慶祝創校113週年 4月邀國際音樂家辦藝術節

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（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）國立清華大學為慶祝創校113週年暨在台建校68週年校慶，4月中至5月底將辦「春之清華藝術節」，內容包括音樂會、市集等，邀請國際小提琴、聲樂家來台，打造藝術盛宴。

清華大學今天發布新聞稿表示，「春之清華藝術節」將有6場音樂會，除邀請國際藝術家駐校，並舉辦創作展、大師班及藝術市集，邀全台學生及民眾共襄盛舉。

清華大學藝術學院院長張芳宇於新聞稿中表示，校慶音樂會將於5月24日在台中國家歌劇院登場，邀請法國小提琴家普雷（Gerard Poulet）擔任嘉賓，與校內教師共同演奏。

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清大表示，除了系列音樂會，清大音樂系學生也將到新竹火車站站前廣場、新竹都城隍廟等地舉辦弦樂快閃、擊樂快閃、管樂快閃及木笛快閃活動，與民眾分享美妙旋律。

清大指出，此次活動也邀請聲樂家及藝術家駐校指導，以及安排主題演講，另也開設「跨領域表演實踐創作」微課程，帶領學生以影像程式、電腦繪圖、虛擬實境嘗試多元的科技跨域創作。（編輯：李錫璋）1130221