高鐵延伸宜蘭助攻 台2庚延伸線可行性評估獲通過

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣23日電）宜蘭「台2庚延伸線」可行性評估卡關16年，受高鐵延伸宜蘭規劃案等加持影響，日前獲行政院通過。行政院指示，沿線鄰近水源生態等保護區，有關單位應做好調查及評估。

交通部公路局東區養護工程分局今天表示，「台2庚延伸線」計畫範圍自台2線宜蘭頭城烏石港南側，沿蘭陽平原西側，跨越蘭陽溪後經羅東鎮南側，轉向東至利澤工業區與省道台2線相交。規劃路線全長約41.2公里，沿線行經頭城鎮、礁溪鄉、宜蘭市、員山鄉、三星鄉、冬山鄉、五結鄉及蘇澳鎮等行政區域，串聯宜蘭縣重要觀光遊憩景點及藝術文化區，並分流紓解市區交通壅塞。

東區養護工程分局指出，過去這項計畫考量經費過高，經濟效益偏低，可行性評估遲未獲通過，但隨政府近年在宜蘭地區規劃重大交通建設，像是高鐵延伸宜蘭案及台62線延伸案等加持，預估將替宜蘭帶來更多人潮與車次，帶動「台2庚延伸線」需求和效益，讓此案可行性評估突破瓶頸，並於今年元月底獲行政院核定。東區養護工程分局將接續積極辦理綜合規劃及環境影響評估作業。

行政院認為，「台2庚延伸線」工程總經費初估新台幣144.23億元，全長超過40公里，除串連宜蘭西側景區，也能與既有縱貫線如台2、台9、國5，形成環狀路網，增強宜蘭縣東西聯絡交通，確有必要。

行政院指出，路線雖迴避五十二甲溼地，但沿線仍有多處鄰近地質、生態、環境敏感區域，請有關單位於綜合規劃階段時進行必要調查評估，避開高風險或敏感區。

宜蘭縣政府表示，樂觀其成，希望相關期程加速進行，相信相關部會在交通及環境永續間會取得平衡。（編輯：方沛清）1130223