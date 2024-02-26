弘光科大開設實務課程 4米其林大師聯手指導學生

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）弘光科技大學餐旅管理系開設「米其林大師實務專題製作」課程，這學期新聘米其林大師賴思瑩與林恬耀、田原諒悟、張鴻亮聯手指導學生，將於畢業餐會中展現所學。

弘光科大餐旅管理系系主任吳松濂今天透過新聞稿表示，來自新加坡的林恬耀、賴思瑩及出身日本的田原諒悟、從台灣走向國際的侍酒師張鴻亮，4人皆具高端國際餐飲經驗，傳授豐富實務經驗及創新心法，能夠強化學生國際專業移動力。

今年新加入的賴思瑩為米其林三星餐廳「Taïrroir態芮」前甜點主廚，擅長用法式技巧堆砌台灣味，也曾拿下「2021年亞洲50大最佳甜點主廚」榮譽。她指出，這是她第1次到大學任教，希望引導學生設計製作和餐點能融合成一體的甜點，避免餐點和甜點在菜單上各自為政，而是能夠相輔相成完美搭配。

在弘光擔任專技教授邁入第3年的林恬耀指出，他不希望拿前2年的教學經驗框架去指導學生，會透過引導今年上課的學生發想出屬於自己的東西，他再提出調整建議，雙向互動式指導才能讓學生學會思考，並培養正確的態度去面對即將到來的社會職場。

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也是第3年任教的田原諒悟說，擔任專技教授2年，和學生的互動可以說是教學相長、互相學習，他不斷思索如何指導年輕學子，讓他們能夠在大學畢業時，了解業界是怎樣工作安排及管理，擁有進入高端餐飲業界工作的能力。

張鴻亮說，今年參加課程學生數增加，人力多可以做的服務會更細緻，去年第1年指導學生，發現餐會中不少來賓不喝酒精性飲料，因此，今年將帶領學生開發無酒精性飲料搭配餐點，不用酒精性飲料，也能透過飲品風味結合出不一樣的餐飲體驗。（編輯：郭諭儒）1130226