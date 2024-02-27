鵬管處攜手南應大打造小琉球海龜櫥窗 提升保育意識

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷屏東縣27日電）台南應用科技大學「志在琉鄉」計畫團隊與大鵬灣國家風景區管理處，共同在小琉球遊客中心打造「世界海龜介紹」櫥窗，介紹7種海龜及其生態習性，提升遊客對海龜保育認識。

大鵬灣國家風景區管理處今天發布新聞稿表示，「世界海龜介紹」櫥窗透過生動活潑圖文展示，讓遊客更深入了解海龜，共同參與保育海洋資源行動。

鵬管處指出，根據海洋保育署2023年最新數據統計，小琉球沿岸海龜平均數量為637隻次，而單次統計中11月份海龜數量最高達到981隻次，以綠蠵龜及玳瑁為主要種類；在台灣周邊海域共有5種海龜，包括綠蠵龜、赤蠵龜、欖蠵龜、革龜及玳瑁。

鵬管處表示，南應大設計學院視覺傳達設計系及商品設計系結合，分別在平面解說及立體教具上互相搭配設計，讓觀賞者能更容易了解世界海龜的生態知識及不同特徵。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

南應大「志在琉鄉」計畫主持人李政達表示，希望透過櫥窗讓遊客關注海洋保育，增強對海洋生態系統的尊重與保護意識；計畫扶植校內學生團隊創業，以自身專業規劃海龜教材、海洋玩具等特色教具，盼喚起大眾重視海洋生物保育，促進人與自然和諧共生。

鵬管處表示，「世界海龜介紹」櫥窗除了在小琉球遊客中心展出，還同步將體驗教材送至小琉球內5所學校作教具；另外規劃鵬管處、南應大團隊與琉球鄉公所、小琉球生態觀光產業發展協會合作，共同推動認識海龜推廣活動，讓遊客更深入了解。（編輯：陳仁華）1130227