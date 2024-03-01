霧社櫻王盛開中 觀霧森林遊樂區賞花動線分流

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（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）觀霧國家森林遊樂區著名「霧社櫻王」已逐漸盛開，農業部林業及自然保育署新竹分署將實施賞花遊客與觀霧山莊住客觀賞動線分流，並曝光最佳拍照點，讓人人都能掌握櫻王最美姿態。

林保署新竹分署指出，位於觀霧山莊前方的「霧社櫻王」胸徑逾80公分，樹高約14公尺，推估樹齡至少有80年，被譽為北台灣最大的霧社櫻，每年春天開花期間，花瓣潔白如雪，掉落時猶如細雪紛飛的三月雪，為春天添增如夢似幻氣氛，也吸引大批遊客上山賞花。

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經過上一波溫暖天氣，目前霧社櫻王花苞已逐漸盛開，未來1週都是賞花好時機。新竹分署今天表示，配合霧社櫻花季，將實施賞花遊客與觀霧山莊住客觀賞動線分流，並提供最佳拍照點位置，歡迎民眾把握花期一睹雪白霧社櫻風采。

新竹分署提醒，霧社櫻王能佇立該處、保有壯美「櫻」姿，萬分珍貴，為維繫櫻王健康，除呼籲民眾依建議動線分散賞花人潮外，並請「用眼觀賞、用鏡頭捕捉，不要伸手觸摸枝條和花朵」，切勿拉扯花朵、枝條拍照或是踩踏進入圍籬花圃內。（編輯：張銘坤）1130301