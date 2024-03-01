更多編輯台推薦新聞：
服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天
生活

服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天

嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留
文化

嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天
生活

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水
科技

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

霧社櫻王盛開中 觀霧森林遊樂區賞花動線分流

2024/3/1 19:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）觀霧國家森林遊樂區著名「霧社櫻王」已逐漸盛開，農業部林業及自然保育署新竹分署將實施賞花遊客與觀霧山莊住客觀賞動線分流，並曝光最佳拍照點，讓人人都能掌握櫻王最美姿態。

林保署新竹分署指出，位於觀霧山莊前方的「霧社櫻王」胸徑逾80公分，樹高約14公尺，推估樹齡至少有80年，被譽為北台灣最大的霧社櫻，每年春天開花期間，花瓣潔白如雪，掉落時猶如細雪紛飛的三月雪，為春天添增如夢似幻氣氛，也吸引大批遊客上山賞花。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

經過上一波溫暖天氣，目前霧社櫻王花苞已逐漸盛開，未來1週都是賞花好時機。新竹分署今天表示，配合霧社櫻花季，將實施賞花遊客與觀霧山莊住客觀賞動線分流，並提供最佳拍照點位置，歡迎民眾把握花期一睹雪白霧社櫻風采。

新竹分署提醒，霧社櫻王能佇立該處、保有壯美「櫻」姿，萬分珍貴，為維繫櫻王健康，除呼籲民眾依建議動線分散賞花人潮外，並請「用眼觀賞、用鏡頭捕捉，不要伸手觸摸枝條和花朵」，切勿拉扯花朵、枝條拍照或是踩踏進入圍籬花圃內。（編輯：張銘坤）1130301

#農業部
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.54