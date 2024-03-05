勞動部112年訴願案2067件 勞基法相關最大宗

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（中央社記者吳欣紜台北5日電）勞動部今天公布民國112年訴願統計，去年受理案件共2067件，其中以勞基法相關最為大宗，占536件，主要內容多為加班費沒給、超時工作等。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動法務司副司長蔡寶安於會中公布勞動部去年受理訴願案件統計。

數據顯示，去年勞工行政事務訴願受理案件數高達2067件，其中以「勞動基準法」、「就業服務法」及「勞工保險條例」為受理案件數前3大類，分別為536件、330件及272件，這3類合計占去年訴願案件比率約55.06%。

蔡寶安告訴中央社記者，與勞基法相關的訴願案件多為加班費沒給、超時工作，而就業服務法則是多以違法聘僱、從事聘僱許可以外工作等有關。

蔡寶安也說，訴願決定撤銷及原處分機關自行撤銷原處分者共計249件，約占辦結案件數1866件的13.35%，也就是說有13.35%的案件，因提起訴願獲得救濟。

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蔡寶安指出，若要提起訴願必須從行政處分送達的隔天起30日內提出，但為加強保障民眾的行政救濟權益，已於109年7月建置勞工行政救濟案件資訊整合平台，同時啟用網路「線上聲明訴願」的管道。

蔡寶安說，根據統計，109年7月截至去年12月底，共有297件利用線上聲明提起訴願，因此民眾如果預計提起訴願卻即將超過法定期限，又或者提起的訴願證據資料尚未齊備時，都可先利用線上聲明訴願，以爭取時效。（編輯：陳政偉）1130305