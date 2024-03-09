台灣傑出女科學家獎 孫玉珠專攻膜蛋白分子結構

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（中央社記者陳至中台北9日電）2024年台灣傑出女科學家獎今天揭曉，清華大學講座教授孫玉珠專攻膜蛋白分子結構，有助於設計標靶藥物，治療失智症、腸胃疾病。她說女性做科學絕對沒問題，甚至比男性更好。

任教於清大生物資訊與結構生物所的孫玉珠，專長膜蛋白、蛋白質晶體學、結構生物、生物物理等，重要的研究成果包括領先全球解析了「磷酸鹽轉運模蛋白」的分子結構，成功找到突變位，讓治療動作障礙、阿茲海默症等神經退化病變出現曙光。

孫玉珠也研究「焦磷酸水解酶」，是全球第一個解析出多重穿膜膜蛋白的分子結構，可用於藥物設計、改良經濟作物、生質能源等領域。

「分子結構可以回答你所有的疑問。」孫玉珠表示，人類每分每秒都有很多新科技被發現，女性也不能置身事外。她的研究都會用到X光，領域中許多優秀的科學家都是女性，因為這類實驗經常重複、常常失敗，需要細心、耐心的特質，女性的特質可能比男性更為適合。

另一方面，新秀獎得主、台大分子與細胞生物學所副教授朱雪萍致力於非編碼RNA（核糖核酸）的研究，探討RNA與人類疾病、老化、癌症的關係。她的研究團隊發現TERRA RNA可以調控非典型端粒延長模式，可望用於治療相關癌症。

朱雪萍表示，生物領域科學家，男女已幾乎是1比1。生物研究須結合不同的科學領域，「手要很巧，心要很細」，女性有時候做的比男性好。

朱雪萍指出，曾有病人家屬直接打電話給她，分享自己孩子的症狀，讓她瞭解自己從事的基礎研究，能真正的幫助他人，因此強化了從事科學研究的信念。

另一名新秀獎得主為中央研究院農業生物科技研究中心副研究員劉明容，她專注於研究植物如何透過基因轉譯機制調節生長與發育，以及植物病毒裡的蛋白質表現。

劉明容分享自己對偵探故事特別著迷，喜歡一步步解謎的過程。她形容，研究就跟「殺人現場」一樣，科學家總是想知道「為什麼」，不斷地探究和實驗，進而解開謎團。她並建議所有對科學有興趣的女性「跟隨自己的心做決定，不要以性別的不同而有所疑慮。」

台灣傑出女科學家獎由台灣萊雅和吳健雄基金會合作，從2008年開始頒發第一屆，目前已是第17屆，表揚52名優秀台灣女性科學家。

主辦單位指出，在各界的鼓勵下，大專院校科技類女學生占比在2007年到2022年，上升5.9個百分點，希望透過女科學家獎，鼓勵更多年輕女性投入科學研究，但女性科學家比例僅約1/3，性別上仍有很大的差距。（編輯：李亨山）1130309

2024年台灣傑出女科學家獎9日揭曉，新秀獎得主、中央研究院農業生物科技研究中心副研究員劉明容（圖）專注於研究植物如何透過基因轉譯機制調節生長與發育，以及植物病毒裡的蛋白質表現。中央社記者陳至中台北攝 113年3月9日