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主計長朱澤民揭電價將採分眾調漲 外銷產業用電大戶漲幅較高
首頁 / 生活

海內外學校合作線上教學 累計補助357校次

2024/3/13 11:14
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（中央社記者陳至中台北13日電）教育部鼓勵國內高中職與海外學校合作線上教學，到112學年度累計補助357校次，分成文化交流、合作教學、學分選修課等模式，增進學生對多元文化的瞭解與尊重。

教育部今天發布新聞稿，自110學年度起辦理「補助高級中等學校與國外校際合作推動線上教學計畫」，到112學年度累計357校次辦理。參與學校透過節慶介紹、飲食文化、語言交換、文化箱與零食箱交換及實體書信與卡片交流等規劃設計，深化與國外學校的合作關係。

彰化師範大學附屬高級工業職業學校與紐西蘭Rosehill College在課程中，引導學生觀察台、紐兩國有機農業的發展，並設計茶道演示及實作課程，增加課程趣味性，並鼓勵學生應用所學的知識，激發學習動機。

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台北市中正高中則是由自然科及體育科教師藉由跨領域合作，與澳洲Mercedes College教師探討海洋議題，共同規劃4次教學活動。課程包括海洋議題探究、海洋危機探究與行動方案、海洋議題與解決方案影片製作、小組合作報告與回饋等，加強海內外學生對國際海洋保育的概念。

113學年度的線上教學計畫，即日起至3月29日受理申請，相關資訊可參考教育部網站。（編輯：李亨山）1130313

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