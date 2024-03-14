綠能農用自走車協助西瓜農澆灌 減輕人力需求

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（中央社記者張祈花蓮縣14日電）西瓜種植耗費人力，國立東華大學師生研發「農用自走車」，以太陽能發電及儲能，協助農民搬運、澆灌工作，以科技化方式解決人力不足問題。

東華大學洄瀾共好USR計畫辦公室與能源科技中心師生，去年開發以再生能源供電的紅外線電子圍籬防盜系統，今年再推出農用自走車協助農民。

資工系特聘教授顏士淨今天接受媒體聯訪指出，農用自走車以太陽能板充電，可跟在農民後面灑水、施肥，記錄路徑後，就可遠端操控，協助搬運和澆灌工作，用科技化方式解決農忙期間人力不足的問題。

顏士淨指出，光電儲能系統還可用於夜間照明、監控等負載，補足工寮用電，提高綠能的應用範圍。

洄瀾共好USR計畫辦公室指出，電力自走車運作可減少對燃油依賴、降低碳排，現階段會透過農民使用心得再優化，接下來預計增設鏡頭與目標物跟追功能。

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74歲的瓜農楊火土在壽豐鄉種植西瓜超過50年，這次自家10公頃西瓜田參與農用自走車試用，他說，過去都要背著機器下田、或開農用車灑水，現在更自動化，可以站在田邊遙控，他也開玩笑地說：「擔心人會變懶。」

楊火土的西瓜田過去常被偷摘，最高紀錄一夜遭竊300多顆，經東華師生協助裝設「紅外線電子圍籬防盜系統」，他說，確實就沒有小偷了，但採收期還是睡在工寮，以前睡工寮是顧西瓜，現在是顧機器。（編輯：龍柏安）1130314