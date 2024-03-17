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台塑石化：汽油18日調漲0.2元 柴油漲0.1元

2024/3/17 14:06
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（中央社記者吳家豪台北17日電）台塑石化公司今天表示，受到地緣政治緊張局勢加劇等因素影響，國際油價上漲，將自18日凌晨1時起調漲汽油批售價格每公升0.2元、柴油批售價格每公升0.1元，市場零售價格由加油站自行決定。

台塑油價調整後，加盟加油站參考零售價為92無鉛汽油每公升29.7元、95+無鉛汽油每公升31.2元、98無鉛汽油每公升33.2元、超級柴油每公升27元。

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台塑石化發布新聞稿說明，受到俄羅斯能源基礎設施接連遭到烏克蘭襲擊，加劇地緣政治緊張局勢，以及國際能源署（IEA）預計今年油市將從供應過剩轉為全年短缺等因素影響，促使國際油價上漲。

考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，台塑石化決定自3月18日凌晨1時開始，調漲汽油批售價格每公升0.2元、柴油批售價格每公升0.1元，市場零售價格由加油站自行決定。（編輯：蘇志宗）1130317

#台塑石化
#油價
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