酒駕死傷台中年增409人 酒駕防制協會：政策失靈

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（中央社記者余曉涵台北21日電）台灣酒駕防制協會今天說，據交通部最新統計，去年酒駕死傷人數為1萬334人，是從103年以來首度不減反增，其中台中市較前一年暴增409人，顯示酒駕防制政策完全失靈。

台灣酒駕防制協會今天發布新聞稿表示，根據交通部統計，103年酒駕死傷人數為1萬8097人，逐年遞減至111年為1萬124人，112年全國酒駕死傷人數卻來到1萬334人，相較去年增加191人，增加1.9%，是自103年以來，酒駕死傷人數首度呈現不減反增。

台灣酒駕防制協會說，將各縣市酒駕死傷人數與前一年度人數比較其增減率以客觀檢視，112年度酒駕防制績效差的縣市由嘉義市奪冠，酒駕死傷人數年度增加率為45.5%，其次是台中市，酒駕死傷人數年度增加率高達39%，第3名則是基隆市，年增加率為32.9%。

其中台中市去年暴增409人，是全台酒駕死傷最嚴重縣市，台灣酒駕防制協會指出，顯示台中市政府的酒駕防制政策完全失靈，台中市民行的安全備受威脅，對多年來全國推動酒駕防制工作更是一大打擊。

酒駕防制成效績優的前3名則是金門、嘉義縣及苗栗縣，減少率都在10%以上，台灣酒駕防制協會表示，死傷人數減少最多的是台南市，大幅減少104人。

台灣酒駕防制協會呼籲，各縣市首長應立即檢視酒駕防制政策，跨局處提出改善策略與配套措施，鞏固打擊酒駕防線。（編輯：陳政偉）1130321