帶外籍旅客遊特定景點 觀光署補助業者4月開跑

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（中央社記者余曉涵台北31日電）為帶動國際旅客來台，旅行業者安排的旅行團行程涵蓋國際魅力景區等範圍就可獲補助，指定景點或離島，還有加碼補助。觀光署說，今年經費仍為800萬元，4月起開放業者申請。

為了吸引旅客來台，交通部觀光署去年公布推動全球市場來台優質行程獎助實施要點，補助業者規劃3天2夜以上的行程帶外籍旅客遊台灣。

觀光署表示，今年相關補助規劃的經費仍為新台幣800萬元，旅客入境日期為4月到10月，且行程需在3天2夜以上，從4月開放符合資格的業者申請，約可提供8000人次的補助，希望加強業者攬客力道。

根據實施要點，業者安排的旅行團行程中，包含國際魅力景區、觀光圈、多元主題旅遊推薦行程的樂活之旅、美食之旅、文化之旅、生態之旅、鐵道之旅、海灣旅遊等8項範圍，就可領取每名旅客新台幣500元補助。

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若業者在行程中安排旅客造訪國立故宮博物院、兩廳院等指定的大型文化設施體驗、客家文化體驗、原民文化體驗、農業旅遊體驗、觀光工廠體驗、任一國家公園、任一森林遊樂區、國軍退除役官兵輔導委員會管理的高山農場，補助可加碼每名200元。

行程中造訪觀光署推薦的花蓮縣或台東縣景點、離島、搭乘航班飛往恆春機場、利用國內段海上運具等，則加碼每名300元。（編輯：李亨山）1130331