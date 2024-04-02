幼兒睡眠不足比率隨年齡攀升 3歲童近6成晚睡

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（中央社記者許秩維台北2日電）台師大團隊調查發現，台灣睡眠不足幼兒的比率隨年齡增加，從1歲的3%增至3歲的11.8%；幼兒晚睡（晚間10時後就寢）比率也隨年齡攀升，從1歲的48.3%增至3歲的57.8%。

台灣師範大學人類發展與家庭系、教育智庫辦公室和國家科學及技術委員會補助的「幼兒發展調查資料庫建置計畫」團隊利用1至3歲幼兒樣本的追蹤資料，就幼兒睡眠狀況、睡眠和發展的關係進行分析，並於今天發表研究結果。

幼兒發展調查資料庫建置計畫主持人、台灣師範大學教授張鑑如表示，日前一對國小兄妹檔每天只睡6小時的作息表引發熱議；目前各項實證研究皆顯示，睡眠不足對認知、生理、心理上會帶來負面影響，兒童時期的睡眠品質，還可能造成青少年時期生理、焦慮、憂鬱等問題。

「幼兒發展調查資料庫建置計畫」追蹤資料庫5502名1至3歲幼兒樣本的睡眠狀況，發現隨年齡增加，幼兒睡眠總時數（含午睡）持續減少，平均睡眠總時長從1歲的近13小時，降至2歲的12小時14分鐘、3歲的11小時38分鐘；以衛福部建議嬰幼兒須睡11至14小時的最低標準來看，嚴重睡眠不足孩子的比率，從1歲的3%，增至2歲的5%、3歲達到11.8%。

張鑑如提到，台灣幼兒晚睡（晚間10時後就寢）的比例也偏高且隨年齡攀升，1歲時晚睡比例約48.3%，2歲時增至54.3%，3歲時達到57.8%；睡眠不足11小時的幼兒中，1歲時晚睡比率約63.7%，2歲時約68.9%，3歲時高達73.7%。

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研究也發現，「晚間10時前就寢組」幼兒的發展顯著優於「10時後就寢組」（晚睡）幼兒，「睡眠充足」（11小時以上）幼兒的發展顯著優於「睡眠不足」（不到11小時）幼兒，「睡眠品質好」幼兒發展顯著優於「睡眠品質不夠好」幼兒；當家中提供愈多元的學習環境，孩子睡眠品質也愈好，孩子使用電子產品的時間愈長，睡眠品質愈差。

研究團隊建議1至3歲幼兒在晚間9時半前就寢，不應超過10時，並提供多元學習環境、減少電子產品使用，以提升孩子睡眠品質；托嬰中心、幼兒園、親子館等機構提供多元體能活動和學習環境，有助於改善幼兒睡眠品質；衛福部可在兒童健康手冊或相關網站加強推廣幼兒睡眠相關資訊。（編輯：陳政偉）1130402