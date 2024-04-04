高市特搜馳援花蓮尋獲16民眾 助明隧道42人脫困

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（中央社記者洪學廣高雄4日電）花蓮3日近海強震，高市特搜隊今天支援花蓮震災進入第2天，並在布洛灣及山月村尋獲16名民眾，幸無大礙；另外，也徒步挺進台8線明隧道搜救失聯民眾，發現42人。

花蓮外海昨天上午發生規模7.2全台有感地震，高雄市政府消防局獲悉後啟動應變機制，派遣精銳隊員前往災區進行搜救及救援工作，3梯次特搜編組人員共計65人4犬（警消48、義消12、醫生2、護理師1、土木技師2、搜救犬4）前往。

高市特搜隊支援花蓮震災進入第2天，今天在布洛灣及山月村尋獲16名民眾，幸皆無大礙，由駐地醫師及人員協助醫療處置，人員健康狀況均安。

另外，特搜隊也前往台8線175K處，徒步前往明隧道搜救失聯民眾，發現42人（包含其中1名17歲男性傷患，意識清楚、雙腳開放性骨折），經緊急醫療處置及後送醫院，並協助42人脫困；同時也編組2名土木技師支援花蓮縣政府，協助受損建築物損傷評估。

高市特搜人員兩梯次12人則另外搭乘直升機挺進晶英酒店，得知飯店內400多人均安，預計明天上午6時再步行挺進九曲洞災區搜救。

高雄市政府消防局統計，特搜隊行動基地今天共協助66名民眾醫療處置，所有搜救人員仍持續全力以赴、不畏艱辛，協助花蓮地震災區的救援工作。（編輯：陳仁華）1130404