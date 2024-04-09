36萬隻紫斑蝶飛越 國道讓蝶道啟動

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（中央社記者余曉涵台北9日電）交通部高速公路局今天表示，今年已完成國3林內路段的紫斑蝶防護網設置，紫斑蝶道路致死率已由民國96年3%，大幅降低至112年千分之1.49。

紫斑蝶屬全球唯二越冬型蝶種，當東北季風吹起，原本在台灣各地的紫斑蝶會遷移至南部找尋溫暖的蝶谷避冬，春季回暖，紫斑蝶便循著春天的腳步北返，尋找適合的繁殖地點定居。

高公局在例行記者會中表示，因紫斑蝶春季北返路線，每年皆會在雲林縣林內鄉觸口地區與國道3號林內路段進行交織，自民國96年起至今，高公局持續辦理紫斑蝶遷徙保育工作，於紫斑蝶遷徙季節進行相關措施。

公路局表示，今年2月已完成此路段紫斑蝶防護網設置，同時安排專人監測蝶況，如蝶量達每分鐘250隻次以上，即配合封閉外側車道，以減低車輛行經氣流影響紫斑蝶飛越，統計紫斑蝶道路致死率已由96年3%，大幅降低至112年千分之1.49。

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公路局指出，3月26日監測紫斑蝶飛越國道數量高達每分鐘1088隻，隨即啟動今年度第1次「國道讓蝶道」，當天飛越總數累積高達7萬4886隻，3月31日、4月1日、2日、3日及4日，啟動累積達6次國道讓蝶道，封閉國道3號251K至253K林內路段外側車道，確保紫斑蝶飛越國道高度並減少車輛行經產生的氣流，同時提醒用路人保持正常車速行駛，以維護高速公路行車安全。

公路局說，今年度國道讓蝶道除了追平97年最高6次紀錄，並創下連續5天皆有讓道紀錄，紫蝶嬌客不畏艱辛北返，自3月1日統計至4月7日止，飛越國道數量累積達36萬1428隻，在國道形成紫色蝶河壯麗景象。（編輯：管中維）1130409