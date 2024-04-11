中式炊蒸食品稽查 1業者紅麴粉原料過期挨罰24萬

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（中央社記者沈佩瑤台北11日電）衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新中式炊蒸食品製造業及販賣業稽查結果，共計查核113家，其中新北市1家業者被查獲儲放逾期原料「紅麴粉」，挨罰新台幣24萬元是這次最高。

包子、饅頭是常見中式炊蒸產品，為保障民眾食用安全，食藥署聯合地方政府衛生局，在今年1月至2月執行「113年度中式炊蒸食品製造業及販賣業稽查專案」，結果今天出爐。

食藥署發布新聞稿指出，這次共查核中式炊蒸食品製造業113家，抽驗229件成品中，共7件不合格，包括1件麻糬檢出防腐劑超出使用限量、5件饅頭包子檢出甜味劑或防腐劑，1件食品微生物複抽驗不合格，累計裁罰16萬元；2家未投保產品責任險，累計裁罰6萬元。

而這次裁罰金額最高者是新北市1家業者，被查獲效期只到2023年12月7日的「紅麴粉」原料，共計1.385公斤，已依法沒入銷毀，並依違反食品安全衛生管理法規定，開罰24萬元。

此外，查核中式炊蒸食品販賣業42家，部分業者食品業者登錄資訊、GHP及保存來源文件有缺失，經限期改正後均已複查合格；有1家查有食品標示不符規定，裁罰3萬元；抽驗82件成品，皆符合規定。

食藥署呼籲，食品業者應落實自主管理，遵守食安法相關規定，衛生機關將持續落實查核，倘查獲違規事項，則依法處辦，以維護國人飲食安全。（編輯：陳政偉）1130411

（食藥署提供）