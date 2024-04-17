2個月大男嬰突變大食怪 竟是神經母細胞瘤作怪

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（中央社記者陳婕翎台北17日電）4個月大男嬰被家長發現從2個月前開始出現腹脹，胃口也越來越大，就醫檢查才發現肝臟有神經母細胞瘤，甚至造成肝功能異常。

國泰醫院小兒科主任級醫師林隆煌日前透過新聞稿分享案例故事，提醒家長留意孩子身體狀況。這名男嬰無嘔吐、噁心、腹瀉或大便顏色改變，僅是突然腹脹、胃口大開，每4小時就要吃120cc嬰兒配方奶粉，經醫療團隊發現，個案肝臟內有大小不一多發的高迴聲實質性腫塊。

男嬰後續接受肝臟切片，病理報告確認是神經母細胞瘤。林隆煌說，除腦腫瘤之外，神經母細胞瘤是兒童最常見實體腫瘤，目前僅知與環境因素較無關聯，且少有家族遺傳，絕大多數病例是學齡前的幼兒，部分個案出生前就開始，少見病例則在青春期出現。

林隆煌表示，與12至18個月以上的兒童相比，神經母細胞瘤在嬰兒中的表現往往大不相同，嬰兒通常會患上侵襲性較小的神經母細胞瘤，可以成熟為良性腫瘤；12至18個月以上的兒童通常會導致更具侵襲性，通常會轉移到重要器官並可能擴散到全身。

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林隆煌說，神經母細胞瘤的體徵和症狀，因表現部位而異，主要症狀包括腹脹、腹痛、嘔吐、體重減輕、厭食、疲勞和骨痛等，高血壓是少見疾病徵兆，通常由腎動脈受壓引起，而不是兒茶酚胺激素（Catecholamine）過量引起。

嬰兒肝臟的快速增大，可能與肝母細胞瘤、淋巴瘤、轉移性神經母細胞瘤或肝腫大的各種非惡性原因有關，林隆煌表示，肝母細胞瘤的診斷則可透過肝臟超音波檢查，提醒家長若發現孩子有異狀，應儘速就醫檢查，以利及時治療。（編輯：郭諭儒）1130417