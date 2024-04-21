中和緬甸新年浴佛人潮勝往年 大人小孩瘋玩水槍

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（中央社記者高華謙新北21日電）一年一度「緬甸新年浴佛活動」今天在新北市中和華新街封街舉行，大人與小孩都拿出水槍玩水，相當熱鬧。中華民國緬甸歸僑協會理事長李沛說，約有3000人次參與，比往年還多。

新北市府文化局日前表示，潑水是緬泰文化傳統，代表洗淨一年塵垢，祈求來年諸事順利如意。近年因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起伏及擔心缺水等，以浴佛灑淨代替大型潑水，並藉誦經祈福與慶典儀式，消災解厄、除舊迎新，邀歸僑及東南亞僑生歌舞表演，共同慶祝緬甸新年。

今天華新街相當熱鬧，大人與小孩紛紛拿出水槍、水桶潑水，玩得不亦樂乎。經過的周姓男子說，走在騎樓盡力閃躲仍被水槍波及，不過今天剛好很熱，而且現場氛圍熱鬧、有趣，他明年會想來「參戰」。

李沛今天告訴中央社記者，緬甸新年浴佛活動一度因COVID-19疫情停辦，去年才以較小規模復辦，今年回歸正常規模，至少有3000人次參與，比往年還多；今年浴佛儀式依然以灑淨代替潑水，不過現場有開放小型潑水活動，讓大家感受熱鬧氛圍。

李沛說，往年攤位主要展示緬甸文物，今年則新增台緬交流攤位，希望未來能持續增進台灣與緬甸交流。（編輯：方沛清）1130421

一年一度「緬甸新年浴佛活動」21日在新北市中和區華新街登場，中華民國緬甸歸僑協會表示，今年浴佛儀式依然以灑淨代替潑水，不過現場有開放小型潑水活動，讓大家感受熱鬧氛圍。中央社記者高華謙攝 113年4月21日