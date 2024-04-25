雄性禿、產後及壓力 醫師點出3大女性掉髮問題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北25日電）擔心「三千煩惱絲」的落髮問題錯綜複雜，醫師提醒，女性常見掉髮原因包括女性雄性禿、壓力落髮及產後掉髮，若出現掉髮量異常增加、頭皮不舒服等狀況，應盡速就醫，千萬不要忽視前兆。

開業醫美診所副院長張佳穎今天出席衛教記者會，並在會前接受媒體聯訪說明，雖然掉髮是人體正常代謝現象，若出現2大徵兆，包括掉髮量異常增加，或是頭皮不舒服，比方說發炎、癢等，最好諮詢醫師專業意見，另外還有一種狀況是拍照發現髮際線改變或變高等，一定會有些徵兆。

張佳穎說，就像皮膚、肌肉，毛囊也會隨年紀增長老化，但臨床上觀察到，年輕人求醫居多，以前的人可能覺得老了所以禿了很正常，現代人比較在乎頭髮，20、30歲發現頭髮有些稀疏，就會趕快來就醫。

女性因頭髮問題就醫的前3名分別為女性雄性禿、壓力落髮及產後掉髮問題。張佳穎說，其中，產後落髮主要是因荷爾蒙改變，多半產後一年內會恢復，少部分人可能覺得沒有完全恢復，可以考慮就醫了解原因。

若真的有落髮問題，張佳穎表示，除使用藥物、生髮水，也有其他如雷射療程等，可依每個人的需求跟嚴重度調整，重點是務必要跟醫師討論，畢竟自己不見得知道原因，且要排除相對罕見如內分泌、自體免疫問題等狀況。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張佳穎強調，飲食均衡對頭髮養護很重要，跟頭髮比較相關的東西就是蛋白質、鐵、鋅，女生比較常見缺鐵；常會跟病人說，如果身體處在在壓力很大，營養不太夠的情況下，就會把資源先留給大腦、腸子、肝臟等重要器官，頭髮就難以長好。

至於坊間常見掉髮迷思，例如常把頭髮往後梳可能會導致髮際線後退。張佳穎說，髮際線後退大部分還是來自於遺傳，雖然有一種掉髮叫拉扯型掉髮，比較容易發生在髒辮等髮型，一般的造型別用力狂抓、明顯感受到拉扯，只要溫柔對待自己，應該就不用太擔心。（編輯：陳政偉）1130425