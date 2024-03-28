與網友親密行為後 18歲男大生內褲黃一片染淋病

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（中央社記者曾以寧台北28日電）18歲男大學生與網友發生親密行為後，尿道開始出現大量黃色分泌物，染上淋病。醫師指出，淋病恐造成不孕，近年有年輕化趨勢，男性症狀較明顯，建議與性伴侶同步治療。

書田診所泌尿科副院長林儒廷今天在衛教記者會表示，近期有1名剛滿18歲男大學生，自述1週前有與網友發生親密行為後，尿道開始出現大量黃色分泌物，睡覺起來內褲黃一片，檢驗分泌物確認為淋病。

根據衛生福利疾病管制署統計，國內淋病的感染人數在民國105年首度突破4000例，109年再突破7000例，111年更是一舉突破8000例，去年則創新高來到8257例，其中主要感染族群以20到24歲為多。

林儒廷說，門診觀察也能發現淋病患病年齡有較以往年輕的趨勢，可能是隨著生活逐漸恢復COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之前狀態，人與人的交流增加，加上各種交友軟體盛行，輕忽安全性行為導致。

感染淋病男女症狀不同，林儒廷說明，淋病是接觸到淋病雙球菌而引起，男性在感染2到7天後，就可能在尿道口出現白色或黃色膿狀有異味分泌物，排尿有灼熱刺痛感，症狀較明顯；女性則症狀極不明顯，大多無痛感，少部分會出現黃綠色膿狀分泌物，容易被忽略。

治療方面，林儒廷說，主要是以抗生素藥物，1到2週即可達到治療效果，且由於淋病患者常同時感染梅毒、人類免疫缺乏病毒（HIV），因此常會同時多檢驗幾種病原。另外，不論是否有明顯症狀，發病前後的伴侶、性接觸對象，都應同時就醫檢查治療，以免反覆交互感染而難以治癒。

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林儒廷提到，感染者若未儘早治療，傳染力可持續數個月，且男性可能會引起攝護腺炎、膀胱炎等，嚴重時會引起尿道狹窄、不孕等問題；女性則可能發生膀胱炎、子宮內膜炎等，甚至也可能造成不孕。

林儒廷提醒，預防淋病要避免危險性行為及多重性伴侶，發生性行為時全程使用保險套，則可以提供最大範圍保護、降低感染機會；若出現疑似症狀，應避免性行為，並儘快與伴侶、性接觸對象一同就醫，切忌自行用藥以免延誤病情，而有引發併發症的可能，治療療程結束後則要回診確認。（編輯：管中維）1130328