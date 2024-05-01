培育海運產業人才 海員新星5月開跑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北1日電）為了培育海運產業人才，航港局111年起每年都會舉辦海員新星培育計畫。航港局今天說，今年的海員新星計畫從1日起受理青年學子報名。

「海員新星培育計畫」提供就學至就業一條龍輔導；除學雜費、住宿費外，更加碼生活津貼，每年補助最高可領新台幣10萬到18萬元。除此之外，也鼓勵輔導家庭的家長轉換跑道，擔任船員，透過乙級船員訓練班密集訓練合格後，即可上船工作，增加工作機會，改善家庭環境。

交通部航港局今天發布新聞稿表示，今年的海員新星培育計畫今天起至5月底受理報名，今年持續攜手長榮海運、陽明海運、萬海航運、裕民航運、光明海運等航商提供獎助名額。並透過海事校院、教育部協助宣傳計畫及與財團法人博幼社會福利基金會合作辦理船員宣導說明會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

航港局指出，近年，因應全球能源轉型的趨勢及預期貨運需求增加，各大航商紛紛開始建造新船，預估航運市場景氣、供需皆呈現成長，勢必造成後續船員的需求量增加，因此對於航運人才的需求大幅提升，展現「海員新星培育計畫」的重要性。

航港局說，今年也將擴展海事人才培育範圍，預定邀集台灣離島運輸航商攜手培育船員，透過國內航線經營業者招募有意向民眾，由航港局補助乙級船員訓練費用方式，鼓勵年輕學子加入航運產業並上船服務。（編輯：李亨山）1130501