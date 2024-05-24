成為視障者之眼 屏東推無障礙藝文體驗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣24日電）為推動文化平權，屏東縣政府舉辦「口述影像人才培訓工作坊」，由滯留島舞蹈團訓練20名來自不同領域學員，以口述與觸覺導覽方式引導藝文活動，為視障者打造共融藝術環境。

視障藝術家兼課堂講師許家峰指出，多數視障者較少參與藝文活動，因此在口述影像服務前，帶領視障者做觸覺導覽，將舞作元素拉出來，讓視障者有觸覺延伸，當口述舞作說到「舞者們身姿如同杵臼般搖晃」，就能想像到觸摸杵在磨臼的動態感，幫助參與者更快融入舞作欣賞。

本身就是劇場工作者的學員之一魏子斌分享，經歷8週學習後體會到，口述影像不只可以應用在視障朋友上面，不同文本的撰寫，甚至能是各年齡族群友善接觸藝術新方式，是讓藝術更融入大眾生活的好工具。

籌辦這次工作坊的滯留島舞蹈團長張忠安說，相信這樣的方式可以讓更多人輕鬆進入藝術領域，同時也激發藝術工作者與大眾之間更多創意火花，創造出更豐富藝文作品。

口述影像工作坊4月下旬舉辦培訓成果展，用「非視覺」方式帶領體驗滯留島舞蹈團作品「In Factory」，參與者含視障與非視障者，非視障者蒙上雙眼，由20名學員分組帶領感受藝術。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

體驗由「觸覺導覽」開始，用身體感受舞蹈動態效果，例如利用瑜珈球體會核心發力等，並在動態後進行口述舞作賞析，如「穿著青綠色衣服的男性舞者，雙腳佇立不動，身軀被其他舞者來回推拉如同杵臼般搖晃、繞圈…」，使原本看不見的舞蹈動作具象於腦海。

屏東縣文化處今天新聞稿表示，為了讓第1屆學員持續精進口述影像化能力，將安排舞蹈文化活動，透過實際演練增加學員口述影像化經驗，未來也將規劃文化共融課程，提供多元的文化參與機會。（編輯：孫承武）1130524