中油：汽柴油3日起價格不調整 95無鉛維持30.7元

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（中央社記者蘇思云台北2日電）台灣中油今天宣布，因雙重平穩機制啟動，6月3日凌晨零時起，汽油、柴油價格都不調整；其中，發油量最大的95無鉛汽油，每公升價格維持新台幣30.7元。

中油表示，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升26.7元。

中油表示，受到北半球進入夏天駕車出遊旺季及中東地緣政治情勢趨緊繃等因素影響，國際油價上漲。浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價上漲0.51美元，新台幣兌美元匯率貶值0.041元，國內油價依公式計算漲幅為0.59%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應各調漲2.6元及4元；不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日本、韓國、香港、新加坡），汽、柴油各吸收2.3元及3.7元。

中油指出，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.3元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收2.6元及4元，國內汽、柴油價格都不調整。

中油表示，依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的2.6元及4元都由中油吸收。今年累計至4月底止，中油共吸收約94.13億元。（編輯：蘇志宗）1130602