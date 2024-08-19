台中男背痛急性腎衰竭 就醫確診多發性骨髓瘤

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（中央社記者趙麗妍台中19日電）65歲林先生因胸椎壓迫性骨折準備接受手術，術前抽血檢查中，卻發現腎功能進入尿毒階段，進一步檢查發現罹患多發性骨髓瘤，目前多發性骨髓瘤已獲控制也脫離洗腎狀態。

台中市長安醫院今天發布新聞稿，腎臟科主任阮國彰表示，患者因背痛就醫，本以為單純的脊椎骨折，術前檢查竟發現肌酸酐指數過高，需要洗腎治療。病人半年前健康檢查腎功能還是正常的，醫療團隊懷疑是否其他疾病造成腎臟衰竭以及脊椎病變，經檢查確診為多發性骨髓瘤。

阮國彰指出，多發性骨髓瘤是血癌的一種，好發於50至70歲男性族群。主要是骨髓中的漿細胞異常增生所引起，細胞會大量製造免疫球蛋白，最後沉積在器官中造成身體機能異常，產生例如貧血、骨折、高血鈣及腎衰竭等病症，嚴重者甚至可能導致死亡。

阮國彰表示，由於多發性骨髓瘤在初期通常沒有明顯症狀，而後期症狀又非常多樣化，往往被誤認為是老化或其他疾病所致，因而延誤了治療時機。

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而林先生在外院血液腫瘤科進行治療。在妥善照顧下，林先生的腎功能明顯改善，每週透析次數從原本的3次逐漸減少，到現在已成功脫離透析，只需定期追蹤即可。

阮國彰提醒，對於一些反覆發生且不明原因的骨頭痠痛、貧血，或是出現高血鈣、腎功能異常的症狀，應提高警覺是否可能罹患多發性骨髓瘤，務必儘速就醫檢查，以便早期發現並治療，避免病情惡化至洗腎或甚至危及生命的地步。（編輯：張雅淨）1130819