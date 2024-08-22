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工研院乳牛3D體態辨識系統 胖瘦分級精準快速

2024/8/22 13:19
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（中央社記者張榮祥台南22日電）酪農業辛苦危險，又面臨人力短缺及經驗斷鏈挑戰，工研院今天宣布成功開發「乳牛3D體態辨識系統」，透過AI技術精準快速掌握乳牛胖瘦分級，調整最佳飼育配方，提高照顧效率。

工業技術研究院今天發布新聞稿指出，「乳牛3D體態辨識系統」整合智慧感測器和AI人工智慧技術，精準快速掌握乳牛胖瘦分級，如同幫人類量測身體質量指數（body mass index；BMI）。

工研院表示，牧場管理者平日除餵食、擠乳、清潔等，觀察每隻乳牛體態也是重要工作，乳牛體態評分（body condition score；BCS）則是判斷乳牛健康重要指標。

乳牛轉換期體型胖瘦，將影響泌乳早期酮症發生率及泌乳高峰期乳量；傳統方式是目測巡檢，採人工紀錄經驗，耗時多工，也難以聚焦體態異常牛隻，無法即時提供牛隻健康照護及治療。

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以台南柳營酪農區某家飼養300多頭乳牛牧場為例，這家牧場平均日產約5公噸鮮乳，每天安排1人至2人巡檢牛隻健康狀態，每人需花費1.5小時，但在導入技術後，利用感測器就能清楚判定牛隻身分，牛隻只要走進擠乳通道，1秒完成體態健康檢測，省時省力。

工研院表示，「乳牛3D體態辨識系統」結合專家經驗與AI分析，辨識乳牛體態、體型，建立數位化乳牛體型資料庫，減少牛隻花色及牛體清潔度影像干擾，取代耗時耗力的人工量測，牧場管理者可根據3D影像辨識結果，精準判讀乳牛胖瘦分級，未來也可作為乳牛大數據統計分析資料庫的一環。（編輯：李淑華）1130822

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