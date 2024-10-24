玉山東部園區瓦拉米步道探索有熊國 營隊呼喚高中生

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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）瓦拉米步道林相豐富，也是台灣黑熊出沒熱區，玉管處明年1月、2月舉辦高中生營隊，除夜宿瓦拉米山屋，也深入探索拉庫拉庫溪流域並了解在地原民文化、動植物生態、無痕山林概念。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處今天發布新聞稿表示，位於東部園區的瓦拉米步道是指依日治八通關越道修復的八通關越嶺線東段，由步道入口經山風、佳心、黃麻至瓦拉米山屋，全長13.6公里，氣候溫和溼潤而林相豐富，呈現闊葉林至針闊葉混合林垂直分布。

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玉山國家公園管理處表示，東部園區也是台灣黑熊重要棲息地，就在瓦拉米步道山風1號橋前，1株山黃麻樹幹上錯落著黑熊爪痕，清晰可見，來到「有熊國」，營隊配有防熊噴霧，並安排以防熊噴霧練習罐讓學員體驗使用及配戴熊鈴，盼傳遞野外知識技能讓學員受用。

玉管處表示，與南安在地部落、達娜分享文化有限公司舉辦「拉庫拉庫蕨之旅」夜宿型營隊活動，盼提升青少年環境及文化素養與野外知識技能，並深化認識玉山國家公園自然、生態、人文歷史，11月1日上午8時起開放報名，第1梯次明年1月21日至24日、第2梯次明年2月4日至7日，每梯次限額24名高中職學生。（編輯：陳仁華）1131024