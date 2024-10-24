早安世界》颱風東北季風共伴影響 宜蘭山區3天總雨量上看900毫米

颱風東北季風共伴影響 宜蘭山區3天總雨量上看900毫米

交通部中央氣象署表示，因颱風潭美與東北季風共伴影響，23日下午5時啟動較大規模或較劇烈豪雨作業。氣象署指出，24日至25日清晨降雨最為顯著，宜花地區及山區、雙北山區、北海岸防豪雨以上等級的降雨。氣象署預估，23日起一連3天，總累積雨量以宜蘭山區上看900毫米最多，花蓮山區上看700毫米，雙北山區也有約600毫米的雨量。（看完整報導）

美國麥當勞四盎司牛肉堡染大腸桿菌1死49中毒 台灣業者：食材無虞

美國麥當勞爆發大腸桿菌食物中毒事件，造成1人死亡、數十人患病，調查人員尚未查明導致疫情爆發的確切成分，但他們將焦點放在洋蔥絲和牛肉餅，這兩種食材都已從受影響各州的餐廳下架，等待進一步調查。台灣麥當勞23日說明，台灣使用的洋蔥及牛肉餅原料來源皆與美國不同，請民眾放心。衛福部食藥署表示，將調查問題產品原物料有無輸入，同時通知業者避免類似事件在台灣發生。（看完整報導）

核一乾貯熱測試啟動移出首束燃料棒 估審查通過1年後清空反應爐心

核一廠室外乾貯設施10月中獲新北市府核發水保完工證明，台電23日起進行熱測試，將首束用過燃料池中的燃料棒移至乾貯設施，規劃先執行2筒、112束燃料，蒐集相關數據及資料分析後，將測試報告送核安會進行審查。台電指出，目前室外乾貯預定存放25筒，移出兩部機反應爐燃料需14筒，預估熱測試完成並獲核安會審查同意核發使用執照後，約1年後爐心燃料才能清空；至於全部燃料移出，則待室內乾貯完成。（看完整報導）

基隆議員張顥瀚涉詐助理費逾70萬元 遭羈押禁見

民進黨基隆市議員張顥瀚涉嫌利用親友虛報助理費，詐領公費助理補助費逾70萬元，基隆地檢署22日發動搜索、約談，經移送複訊後，檢察官認為張顥瀚涉犯貪污治罪條例，犯罪嫌疑重大並有勾串證人及湮滅證據之虞，向基隆地方法院聲請羈押禁見。法官23日上午召開羈押庭，裁准羈押禁見張顥瀚。（看完整報導）

傳華為使用管制晶片 台積電：2020年9月後不再提供目前未被調查

半導體研究機構TechInsights發布報告指出，經拆解發現華為昇騰910B處理器是使用台積電7奈米製程。彭博報導，知情人士透露台積電在10月中旬停止向該特定客戶發貨，因意識到為該客戶製造的半導體用在華為產品，台積電也通知美國及台灣政府，並進一步徹查。台積電23日表示，自2020年9月中旬就不再向華為出貨，並主動與美國商務部進行溝通。目前並未獲悉台積電成為任何調查對象。（看完整報導）

布林肯再赴中東籲停火 以色列轟黎巴嫩南部古城居民逃離

正在中東訪問的美國國務卿布林肯，23日敦促以色列與武裝組織哈瑪斯、真主黨停火，他表示，以色列的報復行動不應導致局勢進一步升溫。但以色列猛烈空襲黎巴嫩歷史悠久的港口大城泰爾，濃濃黑煙從多地升起，顯示衝突仍無緩解。（看完整報導）

美情報官員：俄羅斯伊朗中國可能操作假消息、煽動選後暴力

美國情報官員指出，俄羅斯、中國與伊朗意圖在11月5日美國大選前煽動對立言論分化美國人，並且可能考慮在選民投票後挑起暴力衝突。美國最高情報分析機構國家情報會議發布的解密備忘錄中警告，外國特務幾乎肯定將在投票後放大有關選舉違規的不實說法。（看完整報導）

LeBron James實現NBA父子同台 稱與兒子並肩作戰是最棒禮物

美國職籃NBA洛杉磯湖人22日新賽季開幕日在主場迎戰明尼蘇達灰狼，湖人在戴維斯36分帶領下以110比103擊退灰狼。在第2節時湖人總教練瑞迪克將詹姆斯和20歲的兒子布朗尼同時換上場，出現詹姆斯父子連線的歷史性時刻。詹姆斯說，能與兒子同台是上帝給予最棒的禮物；布朗尼表示，永遠不會忘記與父親首度在例行賽同場競技的那一刻。（看完整報導）

台灣大賽G4兄弟搶勝聽牌 陳子豪敲超前轟助擊退統一獅

中華職棒總冠軍賽第4戰23日移師台南棒球場舉行，前半段形成拉鋸，中信兄弟靠著陳子豪在5局上平手時轟出關鍵陽春全壘打，終場以6比4擊退統一獅隊，在7戰4勝制系列賽取得3勝1敗聽牌優勢，離奪冠只差一步路。（看完整報導）

周杰倫演唱會89萬人搶票創紀錄 15萬張5分鐘售罄

金曲歌王周杰倫將於12月初在台北大巨蛋舉辦「嘉年華」演唱會，23日中午門票開賣，15萬張票5分鐘內售罄，最高有超過89萬人次同時上線搶票，下午3時清票有近80萬人次搶3000張票，創下新紀錄。網路上已有黃牛漫天叫價，喊價到新台幣近7萬元，不少沒搶到票的網友盼能加場。根據文化創意產業發展法規定，加價販售藝文票券屬違法，違者將面臨重罰。（看完整報導）

開箱老照片》台獨聯盟主席張燦鍙

「台灣獨立聯盟」於1970年成立，總部設於紐約市。1976年10月10日台灣發生「郵包爆炸案」，時任省主席謝東閔遭炸傷。1977年台獨聯盟會員王幸男因郵包案遭捕，國民黨宣稱，爆炸案的主導者為時任台獨聯盟主席的張燦鍙，張燦鍙因此被通緝。台灣解嚴後1990年代海外「黑名單」民主人士陸續闖關回台，張燦鍙在機場被抓後，高等法院判決，判處有期徒刑10年（減刑為5年），罪名為共同殺人未遂。（看完整報導）

Podcast》美國大選倒數半個月 賀錦麗與川普選情與選民動向深度解析

美國總統大選倒數半個月，民主黨候選人賀錦麗及共和黨候選人川普民調依舊膠著，兩人積極在搖擺州造勢。川普到賓州費城炸薯條、晚上又跑去匹茲堡看NFL比賽，現場高喊USA；賀錦麗則在喬治亞州的教堂催票，又和前共和黨國會議員麗茲‧錢尼走透透，努力爭取選民支持。（收聽Podcast）

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