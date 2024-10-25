八通關越嶺道東段登山口意象啟用 呈現全線美景

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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）玉山國家公園東部園區八通關越嶺道東段登山入口意象今天落成啟用，彷彿穩重大山，刻有古道珍貴人文史蹟、歷史舊址與自然美景等元素，佇足欣賞如同飽覽全線景觀。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處新建入口意象在山風登山口啟用，字體由書畫家李轂摩創作，融入蕨類、台灣黑熊等生態特色，及古道珍貴人文史蹟、歷史舊址、自然美景元素，如山林吊橋、布農族石板屋、瓦拉米山屋、大水窟高山和八通關駐在所。

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玉管處發布新聞稿表示，八通關越嶺道原為日治時代「八通關越道路」，曾是日本人理蕃政策及聯絡台灣東、西部交通路線，1921年闢建完成，目前以大水窟為中心分東、西段，橫貫玉山國家公園，山友可由南投縣東埔登山口橫越中央山脈到花蓮山風登山口，也可反向攀登進出，全程約96公里。

玉管處長盧淑妃說，意象環境改造更明確登山口引導性與國家公園設施環境美學，提供遊客更優質休憩空間，也了解八通關越嶺道今、昔精彩風情，邀遊客到訪花蓮縣卓溪鄉與美麗南安部落，就從八通關越嶺道東段起點開始。（編輯：李明宗）1131025