沉浸式眷村舞台劇「村子」 屏東遺構公園免費觀賞

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（中央社記者黃郁菁屏東縣11日電）喚醒記憶中的「村子」，16、17日下午在屏東勝利星村遺構公園得勝區演出，免費入場，帶領大家回到60、70年代的眷村老時光，一起回味村子的幸福感。

屏東縣政府文化處今天新聞稿表示，去年在遺構公園以沉浸式劇場展演「家有囍事」舞台劇廣獲佳評，今年再度與金星文創合作推出「村子」，監製王偉忠擔任說書人，金鐘男配湯志偉、首次挑戰舞台劇蔣偉文、能歌能舞周定緯、歌手邱軍、仙氣演員那祈等人擔綱演出，將50年前的眷村生活搬進眷村實景演出。

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「村子」以勝利星村歷史為背景，透過文學少女小米的眼，看70年代年輕人生活點滴。那個年代的電視是大家一起圍繞著看，也是昔日少棒揚威世界的年代，棒球手套是報紙折的，來自五湖四海的軍眷家庭在此處落腳，但也因為遷移、讓這群軍人子弟認識了南部的艷陽以及熱情的本地人，少男少女展開第一類接觸。

這場演出安排40多名在地演員及舞者共同演出，演出時間都是下午3時30分，全劇有歌、有舞、有笑、有淚，共同呈現具時代意義作品。相關資訊可上文化處官網及臉書查詢。（編輯：孫承武）1131111