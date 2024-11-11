本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

沉浸式眷村舞台劇「村子」 屏東遺構公園免費觀賞

2024/11/11 16:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣11日電）喚醒記憶中的「村子」，16、17日下午在屏東勝利星村遺構公園得勝區演出，免費入場，帶領大家回到60、70年代的眷村老時光，一起回味村子的幸福感。

屏東縣政府文化處今天新聞稿表示，去年在遺構公園以沉浸式劇場展演「家有囍事」舞台劇廣獲佳評，今年再度與金星文創合作推出「村子」，監製王偉忠擔任說書人，金鐘男配湯志偉、首次挑戰舞台劇蔣偉文、能歌能舞周定緯、歌手邱軍、仙氣演員那祈等人擔綱演出，將50年前的眷村生活搬進眷村實景演出。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

「村子」以勝利星村歷史為背景，透過文學少女小米的眼，看70年代年輕人生活點滴。那個年代的電視是大家一起圍繞著看，也是昔日少棒揚威世界的年代，棒球手套是報紙折的，來自五湖四海的軍眷家庭在此處落腳，但也因為遷移、讓這群軍人子弟認識了南部的艷陽以及熱情的本地人，少男少女展開第一類接觸。

這場演出安排40多名在地演員及舞者共同演出，演出時間都是下午3時30分，全劇有歌、有舞、有笑、有淚，共同呈現具時代意義作品。相關資訊可上文化處官網及臉書查詢。（編輯：孫承武）1131111

王偉忠
王偉忠難忘嫁女心情 叮嚀爸爸們身體練好沉浸式辦桌嫁女兒 舞台劇「一村喜事」2.0再回歸
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.74
更多編輯台推薦新聞：