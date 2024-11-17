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推廣台語與台灣文化教學 漢學學者與作家齊聚特里爾

2024/11/17 22:01
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（中央社記者顏若瑾柏林17日專電）德國特里爾大學（Trier University）漢學系7日至9日舉辦「台灣教學拼圖國際工作坊」（Mapping Taiwan Teaching），邀請11位來自德國、英國、西班牙、奈及利亞與台灣的漢學者、華語教學教師、藝術家與作家與會，從不同領域分享各自專業的台灣教學經驗與方法。

負責籌辦此次工作坊的特里爾大學博士後研究員費陽（Thomas Fliss）表示，這次活動聚集來自各方對台灣有深入了解的教授與老師，希望擴大台灣學的研究與教學範圍，特別是在書寫、口說與表演等方向，「透過台語，和台灣其他非華語的語言（客語及原住民語等），才能全面認識台灣」。

來自台灣的講者有詩人吳俞萱、作家路寒袖、國立臺灣海洋大學副教授黃雅英，留法教師劉展岳，以及德國華語教師李孟蓁。

吳俞萱引領開幕當天的第一場講座以「心」為主題，挑選「恐」、「忍」、「怒」、「忠」與「慢」5個中文字為架構，輔以多樣的音樂、電影與文學作品為內容。吳俞萱說，「希望藉此探索台灣為什麼如此迴避個體的心意和意志由意志，歷史發展和藝術作品又如何反應我們隱藏的心」。

費陽說，藝術家與作者不同於學者，對台灣有學術外的草根了解。吳俞萱曾經在好幾個國家待過很長一段時間，不但了解自己的文化，也知道國外怎麼看待台灣。

費陽說，因為他自身的漢學背景，從聲韻學的角度覺得台語是除了華語之外貼近台灣生態的語言，在台灣社會扮演重要的角色，但是在台灣國內與國外卻相當被忽視。

路寒袖出席8日的線上講座，介紹多首自創並獲獎的代表性歌謠作品，包括「春雨」與「春天的花蕊」。路寒袖說，「在威權統治下，台語被認為是低俗的。」因此社會解放後，他開始努力用母語創作。

路寒袖說，「我的母語是台語。」在當時威權時代下，不管是閩南人、客家人或是原住民，台語在文化戲劇裡被視為貶抑的本土文化；此外，傳統的台語歌透過押韻來歌謠化，他為了打破這種觀念開始創作將詩作與流行音樂結合。

路寒袖說，「寫歌不是我的目的，是我的手段」，而共鳴是文學裡很重要的東西。詩人把抽象的東西具象化，以傳達透徹的情感。

留法教師劉展岳說，「老師也是人」，在教學的過程中也必須自己覺得有趣。他在教學課程中加入表演藝術元素，透過說與唱方式，引領法國學生學習台語，也玩起布袋戲等，讓學生透過創新的方式，加入個人化的元素，讓學習語言具象化與真實連結。

黃雅英說，海洋大學華語中心長期研究海洋大學的外國留學生，如何與基隆在地長者、漁民進行跨世代的共同學習，透過創造情境與機會，讓外國留學生透過在實際生活中使用「目的語言」，今年9月出版了一套全新的華語教材。

李孟蓁說，她在德國慕尼黑大學教授華語與台語，可惜的是目前面臨經費不足的窘況，學校可能會停掉台語課。

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費陽說，近20年來，台語的推廣與教學廣受政府、學術界與民間團體的重視，「台語和其他非華語的台灣語言在未來會有什麼樣的發展，目前還很難說，但是希望台灣人多使用自己的語言，保持多語言的環境」。

工作坊是2022年2月起「台灣做頭陣」（Taiwan as a Pioneer，TAP）研究計畫的一部分，計劃獲得德國教育及研究部200萬歐元支持，是波鴻（Bochum）、杜賓根（Tuebingen）與特里爾（Trier）3所大學的漢學系共同執行的4年期研究計畫。（編輯：韋樞）1131117

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