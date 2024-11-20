跨越千里行腳 護理師王盈婷獲國際醫療典範獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北20日電）從非洲到太平洋，護理師王盈婷克服語言與文化挑戰，讓台灣醫療服務走向全世界，曾協助女學生解決生理用品匱乏問題，避免求學路中斷、扭轉人生，今天獲國際醫療典範獎表揚。

遠在千里之外的非洲，對不少台灣人來說可能是地圖上的一個色塊，然而萬芳醫院護理師王盈婷走遍史瓦帝尼、坦尚尼亞等國度，用行動讓台灣醫療服務深耕。無論是義診、醫事人員培訓、醫療物資捐贈，還是技術合作與公共衛生體系的建立，背後都可見到王盈婷勤奮身影。

她的足跡還遍及太平洋上的馬紹爾群島，除了醫療服務與衛教活動，另外也協助當地政府建立校園食品管制政策，編寫針對幼兒園至小學的營養及體適能課綱，改善學童營養問題。

王盈婷臉上總掛著熱情笑容，小麥色肌膚彷彿帶著非洲豔陽溫度，相當具有感染力。她今天接受媒體聯訪，談到在坦尚尼亞某個部落推動布衛生棉計劃，協助女學生解決生理用品匱乏問題時，數度強調改變觀念的重要性，因為「生理期來不是一件丟臉的事情」，不需要躲在家裡不出門，很多小女孩沒辦法好好上學，久而久之就失去學習機會。

王盈婷勇於挑戰，語言跟文化障礙從未阻止她停下腳步，反而一次又一次踏上征途，深知她個性的家人相挺成最大動力，這次得獎讓全家人又驚又喜，她同時也感謝院方支持，特地從史瓦帝尼飛回台灣領獎，希望親自分享這分榮耀給所有人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

由國際醫療衛生促進協會主辦的國際醫療典範獎邁入第9屆，今年個人獎得主為萬芳醫院護理師王盈婷、財團法人國際合作發展基金會計畫經理吳原安、花蓮慈濟醫院醫師李啟誠。

國際醫療衛生促進協會理事長、台北榮民總醫院副院長李偉強致詞表示，2024年在全球許多角落仍充滿災難與不安，但隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，國際交流已泰半恢復正常，近年來國際醫療典範獎的參獎機構，從醫界擴大到民間非政府組織，參獎個人亦從醫師擴大到其他醫事人員，謝謝所有參與團體及評審團的付出，讓台灣在國際醫療再向前邁進一大步。（編輯：陳政偉）1131120