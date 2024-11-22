環盟批郭智輝擁核言論 籲正視無縣市接受核電廠

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（中央社記者吳欣紜台北22日電）經濟部長郭智輝日前發表言論，直言核廢料處理解決核能即可撥雲見日，環團今天批評郭智輝公然發表違法擁核言論，也呼籲郭智輝正視無縣市首長願意接受核電廠的事實。

經濟部長郭智輝日前在立法院表示，新核能和傳統核能發展皆是秉持核安、核廢料處理和社會共識等3大原則，現在只剩下核廢料處理議題，「只要核廢料可以處理，（核能議題）馬上可以撥雲見日」，經濟部會借鏡國際經驗，但尚未有時間表。

台灣環境保護聯盟今天發布聲明稿對郭智輝言論表達遺憾，並指出公職人員不應公然發表違法的擁核言論，郭智輝竟然公然作出違反國家法律規定的發言，公開主張核電民調支持核電者已有6、7成，要「大家一起努力」，實在違法失職。

環盟也說，環盟今年執行對全國22個縣市環保施政進行評量時，特別針對核電議題予以詢問，從回覆結果得知，沒有縣市政府支持境內設置核電廠或核廢料處置場，也沒有縣市政府支持現有核電廠延役，或反對撤銷核四。

環盟說，請郭智輝正視縣市首長反對核電設置的事實，勿被民調欺騙，郭智輝也應了解，許多民眾對核能發電雖然支持，卻不希望核電廠或核廢料處置場在其居住縣市設置的現實。

環盟也提到，台灣沒有發展核電的本錢，台灣是地狹人稠的海島，且地震、颱風頻仍，核電災變風險高，萬一產生重大災變，可能讓台灣滅亡，且萬年毒物核廢料至今找不到處置場所，發展核電縱然能安全地沒有意外產生，也會留下更多的毒物讓後代子孫去承受，這是違反世代正義、違背永續發展的行為。

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環盟也強調，不應以減碳為由破壞台灣非核共識，台灣社會經過數十年的論辯，逐步達成共識，不再發展核電，才會將非核家園目標寫入法律，台灣碳排僅占全球的0.57%，為了減少這麼少的碳排，「值得犧牲非核家園社會共識與台灣安全嗎？」

環盟說，全球對減碳能源政策的共識是加強節約能源和發展再生能源，發展核電也不會帶來低的電價，期待政府官員展現落實非核家園的決心，莫再讓核電爭議遲滯台灣能源轉型、因應氣候變遷應有的作為。（編輯：陳政偉）1131122