南投林業分署評估巴氏銀鮈潛在棲地 盼穩定族群

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（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）南投林業分署與台中市野生動物保育學會合作進行巴氏銀鮈烏溪上游潛在棲地調查，初步找到合適地點，將再邀相關單位和專家評估，並規劃魚隻回放工作，盼建立穩定存續族群。

農業部林業及自然保育署南投分署今天透過新聞稿表示，日前召開烏溪水系淡水魚保育跨域合作平台會議，針對轄區溪流巴氏銀鮈、溪流細鯽、陳氏鰍鮀、台灣副細鯽等保育類淡水魚，交流物種現況及保育工作推動情形，共同研商物種保護及棲地管理作法。

瀕臨絕種保育類野生動物巴氏銀鮈及溪流細鯽、珍貴稀有保育類野生動物陳氏鰍鮀及台灣副細鯽分布烏溪、濁水溪流域，分布範圍侷限且棲地干擾頻繁造成水域惡化，南投林業分署劃定保育軸帶並推動重點工作，包含監測族群狀況、適時搶救魚隻、規劃庇護池系統、評估潛在合適棲地，以保全魚種存續。

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南投林業分署表示，經各方意見交流，保育方向有初步共識，臨時庇護所系統及人工照護技術健全後，需思考更積極作為，推動在過去分布區域或域外回放魚隻評估和規劃工作，使魚隻回歸溪流建立穩定存續族群，以解除分布範圍受限、棲地擾動劣化、極端氣候威脅。

南投分署表示，已與台中市野生動物保育學會合作進行巴氏銀鮈烏溪上游潛在棲地調查，初步找到合適地點，將再邀相關單位和專家學者辦理現勘評估並規劃魚隻回放工作；另外，也請學會協助研擬工程遭遇關注魚種保育作業流程，邀水利相關工程單位參考試行，透過滾動式修正為烏溪保育魚種存續努力。（編輯：謝雅竹）1131122