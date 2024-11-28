高鐵延伸屏東 屏縣府盼盡速定案、縮短期程

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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）高鐵延伸屏東案，交通部鐵道局昨在高雄辦理路廊方案說明會中提及綜合規劃核定預估需4到5年。對此，屏東縣長周春米表示，無論何種方案，趕快定案就是好案，並縮短期程。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，鐵道局目前規劃高鐵延伸屏東2路線方案，包括左營方案將自高鐵左營站經高雄仁武、鳥松、大樹等區；高雄方案則沿台鐵路廊進入高雄車站，再以高架跨越高屏溪後於屏東六塊厝設站。無論何方案，屏東端路線及站址從未改變，高鐵特定區計畫也已公告實施，交通部應優先施作高鐵屏東車站及鐵路高架化工程，縮短通車時程。

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周春米表示，長期以來，縣府團隊對高鐵延伸案的態度都是一致，不論是哪個方案，能趕快定案就是好案，希望交通部加快行政程序。並會持續與相關部會溝通聯繫，盼重大建設期程不要延遲，讓高鐵早日進入屏東。

屏縣府強調，高鐵延伸屏東是屏東聯外交通的重要建設，鐵道局高鐵延伸屏東計畫綜合規劃迄今已4年，規劃過程中路廊方案因各項困難而更改，至核定綜合規劃又需耗時4年，縣府始終尊重交通部及鐵道局對於路廊的專業評估，盼中央盡快將路線定案，並加速行政程序，縮短施工期程，落實交通平權。（編輯：謝雅竹）1131128