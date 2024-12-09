中研院年輕學者獎 5人獲獎領域橫跨文史數理

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（中央社記者張雄風台北9日電）為激發研究人員從事創新性與前瞻性研究，中研院設有「年輕學者研究成果獎」，2024年共5名學者獲獎，領域橫跨數學分析、氣候變遷機制、農作物馴化、英美文學、歷史研究等。

中央研究院今天揭曉2024年「年輕學者研究成果獎」，共5名學者獲獎，包含中研院數學研究所副研究員蔡政江、台灣大學大氣科學系暨研究所副教授黃彥婷、台大生態學與演化生物學研究所教授李承叡、台大外國語文學系暨研究所副教授曼紐爾（Manuel Herrero-Puertas）及陽明交通大學人文社會學系副教授盧正恒。

中研院長廖俊智表示，「年輕學者研究成果獎」是為學術生涯剛起步的學者設立的國家級獎項，獎項設立28年來激勵許多年輕學者，肯定得獎人研究成果。藉此激發研究人員從事創新性與前瞻性的研究，作出重要貢獻，發揮潛在影響力。

中研院說明，蔡政江反證1987年以來對波前集基本結構的普遍猜想，為p進位群上的調和分析創造新的思考方向。

黃彥婷專注於北半球中緯度的能量收支變化和大氣環流的交互作用，提出氣候變遷機制；李承叡以演化與生態學的視野，探討亞洲本地農作物馴化及遺傳多樣性。

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曼紐爾從障礙理論的視角，深入分析19世紀英美文學經典的視覺改編文本；盧正恒則結合地方和帝國視角，利用新史料及跨學科研究方法理解清代台灣。

中研院表示，本年度申請案競爭激烈，總報名數高達81件，數理組37件（含跨領域6件）、生命組19件、人文組25件，各分組都經過預審、初審、複審程序，再由3組聯席審查委員會仔細討論決議得獎名單。每名得獎者獲頒獎金新台幣30萬元、研究獎助費30萬元及獎牌1面。（編輯：張雅淨）1131209