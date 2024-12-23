台大希望入學 苗縣新住民之子詹翰昇上會計系

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（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）台大114學年度希望入學招生今天放榜，苗栗卓蘭高中學生詹翰昇錄取會計學系。校方說，他來自佃農家庭、新住民之子，高中從未補習，勤奮自律也熱衷社會環保公益是全校驕傲。

國立卓蘭高中校長張智惟表示，詹翰昇的父母為佃農，母親來自中國廣西，家中仰賴種植水梨維持生計，經濟狀況並不寬裕，但他始終秉持感恩心情，努力學習並積極分擔家務，就學期間也展現極高自律與責任感。

張智惟說，詹翰昇就讀高中期間，從未補習，在課堂專注學習，多次獲得校內獎學金以及教育部提供的新住民子女獎助學金，「勤奮努力與高度自律，是他能夠邁向更高學府、錄取台大會計學系重要關鍵」。

校方表示，詹翰昇平日課餘會無私分享學習經驗與技巧，幫助學習上有困難的同學，在校內不僅學業表現出色，也積極參與課外活動，擔任籃球社副社長，透過運動培養團隊合作精神與領導能力。此外，多次參與淨灘、社會公益等活動，展現對環境保護關注與行動力。

詹翰昇曾在自主學習課程中，選擇股票市場作為研究主題，深入分析資料並完成1份高水準報告，獲得老師高度評價。

導師陳美麗說，詹翰昇想努力讓家人過上更好生活，「他極具韌性與實踐能力且充滿感恩，相信終有一天能發揮所長，實現夢想」。（編輯：方沛清）1131223