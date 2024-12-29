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冷氣團及輻射冷卻 夜晚清晨寒冷白天氣溫稍回升

2024/12/29 08:00
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（中央社台北29日電）中央氣象署指出，昨晚至今天清晨是這波冷氣團最冷的時候，配合輻射冷卻作用，新北至屏東等地出現攝氏9到11度的低溫；白天強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫稍回升，但入夜後氣溫下降快速。

氣象署表示，昨天晚間至今天清晨，新北至屏東及宜蘭、金門、馬祖已出現9到11度的低溫，尤其局部空曠地區及近山區平地低溫來7至9度之間，台北、花蓮、台東及清晨也只有12、13度的溫度，外出請務必做好保暖工作。

不過，氣象署指出，白天強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫稍回升，北部及宜蘭、花蓮高溫約16至19度，中南部高溫21至23度，但日夜溫差大，入夜之後氣溫下降快速，台南以北及宜蘭低溫11至13度，其他地區低溫也只有14至16度，夜間清晨請多注意保暖，澎湖13至17度、金門10至15度、馬祖9至11度。

天氣方面，氣象署說，台灣各地及澎湖、金門、馬祖都是晴到多雲的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨。

此外，氣象署提醒，東北風偏強，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，近海浪高約2至3公尺，海邊活動請特別注意。（編輯：李淑華）1131229

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